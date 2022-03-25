У росії закінчуються високоточні боєприпаси в Україні – ЗМІ

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Чиновник припускає, що росія, найімовірніше, використовуватиме авіаційні бомби вільного падіння та артилерію.

Заступник міністра оборони з питань політики Колін Кал зауважив, що не вірить, що президент рф володимир путін хоче мати тотальний конфлікт з НАТО.

Нагадаємо

Розвідки США та Великої Британії повідомляли, що ЗСУ успішно атакували важливі цілі на окупованих територіях України. Серед них — десантний корабель і склади боєприпасів у Бердянську.



