У росії закінчуються високоточні боєприпаси в Україні – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Високопоставлений посадовець Пентагону заявив, що у російських військових, які воюють проти України, закінчуються високоточні керовані боєприпаси. Про це інформує УНН, посилаючись на Reuters.
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Чиновник припускає, що росія, найімовірніше, використовуватиме авіаційні бомби вільного падіння та артилерію.
Заступник міністра оборони з питань політики Колін Кал зауважив, що не вірить, що президент рф володимир путін хоче мати тотальний конфлікт з НАТО.
Нагадаємо
Розвідки США та Великої Британії повідомляли, що ЗСУ успішно атакували важливі цілі на окупованих територіях України. Серед них — десантний корабель і склади боєприпасів у Бердянську.