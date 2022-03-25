Розвідка США та Британії: ЗСУ б'ють по значущим для російської армії об'єктам
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Україна, ймовірно, провела успішну атаку на російські кораблі в Бердянську, передає CNN із посиланням на представника міністерства оборони США. Про це повідомляє УНН.
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Оцінка розвідки США збігається з аналогічною заявою міністерства оборони Великої Британії, в якій сказано, що українські сили атакували важливі цілі на окупованих територіях України, включаючи десантний корабель і склади боєприпасів у Бердянську.
Раніше Україна заявила, що знищила десантний корабель "Саратов", що пришвартований у порту Бердянська на Азовському морі.
Це корабель здатний перевозити 20 танків або 40 бронетранспортерів, а також близько 350 десантників.
Британське міноборони передбачає, що українці продовжать напади на служби логістики та постачання російської армії, позбавляючи її можливості поповнювати запаси, зменшуючи здатність до подальшого наступу і продовжуючи підривати моральний дух, що без того падає.
Нагадаємо
В Генштабі ЗСУ повідомили, що у Бердянському порту знищено великий десантний корабель “Саратов”.