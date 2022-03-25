В Генштабі ЗСУ повідомили, що у Бердянському порту знищено великий десантний корабель “Саратов”, а не "Орськ"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. В Азовській операційній зоні, за уточненою інформацією, в ході нанесення удару по зайнятому окупантами порту Бердянськ, знищено великий десантний корабель “Саратов”. Великі десантні кораблі “Цезарь Куников” та “Новочеркаськ” отримали пошкодження. Триває уточнення інших втрат противника. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
Ворог продовжує поповнення втрат, здійснюючи заходи підготовки та переміщення резервних підрозділів збройних сил російської федерації.
На Поліському напрямку ворог намагається відновити положення своїх сил в районах міст Києва та Макарова.
На Сіверському напрямку противник здійснює невдалі спроби блокування Чернігова.
На Броварському напрямку перейшов до оборони, здійснює інженерне обладнання позицій.
На Слобожанському напрямку противник здійснює блокування міст Суми та Харків. Завдає ударів по об’єктах цивільної інфраструктури.
На Донецькому напрямку противник утримує займані рубежі. Основні зусилля зосереджує на захопленні міст Попасна, Рубіжне та Маріуполь, успіху не має.
На Запорізькому напрямку силами до п’яти БТГр перейшов до оборони.
На Південнобузькому напрямку противник силами угруповання займає встановлені рубежі оборони, намагається здійснювати заходи з відновлення боєздатності підрозділів та поповнення запісів.
В Азовській операційній зоні, за уточненою інформацією, в ході нанесення удару по зайнятому окупантами порту Бердянськ, знищено великий десантний корабель “Саратов”. Великі десантні кораблі “Цезарь Куников” та “Новочеркаськ” отримали пошкодження. Триває уточнення інших втрат противника.
Нагадаємо
У порту Бердянська українські захисники знищили російський десантний корабель "Орск".