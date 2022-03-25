В Генштабе ВСУ сообщили, что в Бердянском порту уничтожен большой десантный корабль "Саратов", а не "Орск"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Азовской операционной зоне, по уточненной информации, в ходе нанесения удара по занятому оккупантами порту Бердянск, уничтожен большой десантный корабль “Саратов”. Большие десантные корабли “Цезарь Куников” и “Новочеркасск” получили повреждения. Продолжается уточнение других потерь противника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
Враг продолжает пополнение потерь, осуществляя мероприятия подготовки и перемещение резервных подразделений вооруженных сил российской федерации.
На Полесском направлении враг пытается восстановить положение своих сил в районах городов Киева и Макарова.
На Северском направлении противник совершает неудачные попытки блокирования Чернигова.
На Броварском направлении перешел к обороне, осуществляет инженерное оборудование позиций.
На Слобожанском направлении противник осуществляет блокирование городов Сумы и Харьков. Наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры.
На Донецком направлении противник удерживает занимаемые рубежи. Основные усилия сосредотачивает на захвате городов Попасная, Рубежное и Мариуполь, успеха не имеет.
На Запорожском направлении силами до пяти БТГр перешел к обороне.
На Південнобузькому направлении противник силами группировки занимает установлены рубежи обороны, пытается осуществлять мероприятия по восстановлению боеспособности подразделений и пополнения щаписей.
В Азовской операционной зоне, по уточненной информации, в ходе нанесения удара по занятому оккупантами порта Бердянск, уничтожено большой десантный корабль “Саратов”. Большие десантные корабли “Цезарь Куников” и “Новочеркасск” получили повреждения. Продолжается уточнение других потерь противника.
Напомним
В порту Бердянска украинские защитники уничтожили российский десантный корабль "Орск".