Разведка США и Британии: ВСУ бьют по значимым для российской армии объектам
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Украина, вероятно, провела успешную атаку на русские корабли в Бердянске, передает CNN со ссылкой на представителя министерства обороны США. Об этом сообщает УНН.
Детали
Оценка разведки США совпадает с аналогичным заявлением министерства обороны Великобритании, в котором сказано, что украинские силы атаковали важные цели на оккупированных территориях Украины, включая десантный корабль и склады боеприпасов в Бердянске.
Ранее Украина заявила, что уничтожила десантный корабль "Саратов", пришвартованный в порту Бердянска на Азовском море.
Это корабль способный перевозить 20 танков или 40 бронетранспортеров, а также около 350 десантников.
Британское минобороны предусматривает, что украинцы продолжат нападения на службы логистики и снабжения русской армии, лишая ее возможности пополнять запасы, уменьшая способность к дальнейшему наступлению и продолжая подрывать моральный дух, что без того падает.
Напомним
В Генштабе ВСУ сообщили, что в Бердянском порту уничтожено большой десантный корабль “Саратов”.