Разведка США и Британии: ВСУ бьют по значимым для российской армии объектам

Детали

Оценка разведки США совпадает с аналогичным заявлением министерства обороны Великобритании, в котором сказано, что украинские силы атаковали важные цели на оккупированных территориях Украины, включая десантный корабль и склады боеприпасов в Бердянске.

Ранее Украина заявила, что уничтожила десантный корабль "Саратов", пришвартованный в порту Бердянска на Азовском море.

Это корабль способный перевозить 20 танков или 40 бронетранспортеров, а также около 350 десантников.

Британское минобороны предусматривает, что украинцы продолжат нападения на службы логистики и снабжения русской армии, лишая ее возможности пополнять запасы, уменьшая способность к дальнейшему наступлению и продолжая подрывать моральный дух, что без того падает.

Напомним

В Генштабе ВСУ сообщили, что в Бердянском порту уничтожено большой десантный корабль “Саратов”.