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В России запретили продажу иностранной валюты гражданам до 9 сентября

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Банк России вводит новый порядок операций с наличными для россиян на полгода, с 9 марта по 9 сентября 2022 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 9 марта на сайте ЦБ, пишет УНН.

Цитата

"Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года устанавливает такой порядок выдачи средств из валютных вкладов или счетов граждан:

Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тыс долларов США в наличной валюте, а остальные средства - в рублях по рыночному курсу на день выдачи", - сказано в сообщении.

"Граждане смогут открывать и новые валютные счета и вклады, но снять с них деньги, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Банки в течение срока действия временного порядка не будут продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме", - говорится в сообщении.

Добавим

Кроме того, согласно релизом от 8 марта ЦБ принял решение не возобновлять торги 9 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка.

Ранее

Как писал УНН, президент США Джо Байден ранее сегодня рассказал американцам о последствиях санкций, которыми Соединенные Штаты продолжают бить в российской экономике.

По его словам, российский рубль сейчас стоит меньше чем один американский Пенни.

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