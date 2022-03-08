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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 1329 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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У Росії заборонили продаж іноземної валюти громадянам до 9 вересня

У Росії заборонили продаж іноземної валюти громадянам до 9 вересня

Київ • УНН

 • 141644 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Банк Росії запроваджує новий порядок операцій із готівкою для росіян на півроку, з 9 березня по 9 вересня 2022 року. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому 9 березня на сайті ЦБ, пише УНН.

Цитата

"Банк Росії з 9 березня по 9 вересня 2022 року встановлює такий порядок видачі коштів із валютних вкладів або рахунків громадян:

Всі кошти клієнтів на валютних рахунках або вкладах збережено та враховано у валюті вкладу, клієнт може зняти до 10 тис доларів США у готівковій валюті, а решта коштів - у рублях за ринковим курсом на день видачі", - сказано в повідомленні.

"Громадяни зможуть відкривати і нові валютні рахунки та вклади, але зняти з них кошти, доки діє тимчасовий порядок операцій з готівковою валютою, можна буде в рублях за ринковим курсом на день видачі. Банки протягом терміну дії тимчасового порядку не продаватимуть готівкову валюту громадянам. Поміняти готівкову валюту на рублі можна буде будь-якої миті і в будь-якому обсязі", - йдеться в повідомленні.

Додамо

Крім того, згідно з релізом від 8 березня ЦБ прийняв рішення не відновлювати торги 9 березня 2022 року на Московській Біржі в секції фондового ринку.

Раніше

Як писав УНН, президент США Джо Байден раніше сьогодні розповів американцям про наслідки санкцій, якими Сполучені Штати продовжують бити у російській економіці.

За його словами, російський рубль зараз коштує менше ніж один американський пенні.

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