В России запретили госучреждениям закупать импортные вина

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 мая. УНН. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете покупать вина иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Документ опубликован во вторник на сайте кабмина.

"В целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия к видам пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливается ограничение на допуск к закупкам для государственных и муниципальных нужд, отнесены вина, игристые вина, ликерные и фруктовые (плодовые) вина", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Ограничение не затронет алкоголь, продаваемый в магазинах и предприятиях общепита, поясняется на сайте правительства.

Напомним, посетителю ресторана в Британии по ошибке принесли бутылку вина стоимостью 4,5 тыс. фунтов (151 650 грн).

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