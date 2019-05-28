В России запретили госучреждениям закупать импортные вина
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете покупать вина иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Документ опубликован во вторник на сайте кабмина.
"В целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия к видам пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливается ограничение на допуск к закупкам для государственных и муниципальных нужд, отнесены вина, игристые вина, ликерные и фруктовые (плодовые) вина", - говорится в пояснительной записке к постановлению.
Ограничение не затронет алкоголь, продаваемый в магазинах и предприятиях общепита, поясняется на сайте правительства.
Напомним, посетителю ресторана в Британии по ошибке принесли бутылку вина стоимостью 4,5 тыс. фунтов (151 650 грн).