У Росії заборонили держустановам закуповувати імпортні вина
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову уряду про заборону купувати вина іноземного виробництва для потреб державних і муніципальних установ. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Документ опублікований у вівторок на сайті кабміну.
"З метою сприяння розвитку вітчизняного виноградарства та виноробства до видів харчових продуктів, що походять з іноземних держав, щодо яких встановлюється обмеження на допуск до закупівель для державних і муніципальних потреб, віднесені вина, ігристі вина, лікерні і фруктові (плодові) вина", - йдеться в пояснювальній записці до постанови.
Обмеження не торкнеться алкоголь, який продається в магазинах і підприємствах громадського харчування, пояснюється на сайті уряду.
Нагадаємо, відвідувачу ресторану в Британії помилково принесли пляшку вина вартістю 4,5 тис. фунтів (151 650 грн).