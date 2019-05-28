У Росії заборонили держустановам закуповувати імпортні вина

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову уряду про заборону купувати вина іноземного виробництва для потреб державних і муніципальних установ. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

Документ опублікований у вівторок на сайті кабміну.

"З метою сприяння розвитку вітчизняного виноградарства та виноробства до видів харчових продуктів, що походять з іноземних держав, щодо яких встановлюється обмеження на допуск до закупівель для державних і муніципальних потреб, віднесені вина, ігристі вина, лікерні і фруктові (плодові) вина", - йдеться в пояснювальній записці до постанови.

Обмеження не торкнеться алкоголь, який продається в магазинах і підприємствах громадського харчування, пояснюється на сайті уряду.

Нагадаємо, відвідувачу ресторану в Британії помилково принесли пляшку вина вартістю 4,5 тис. фунтів (151 650 грн).

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