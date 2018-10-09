В России за сутки обрушился второй мост
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Сегодня, 9 октября, автомобильный мост обрушился под груженым самосвалом в Мордовии, Россия. Об єтом сообщает УНН со ссылкой на ФАН.
По данным источника агенства, инцидент произошел в 11.50 в Дубенском районе между поселками Дубенки и Ардатово. К счастью, пострадавших в результате ЧП нет.
"Аварийные службы на месте долго решали, как вытянуть самосвал, но потом решили его разгрузить прямо на мосту. После этого большегруз самостоятельно выехал", - рассказал собеседник ФАН.
Как сообщал УНН, сегодня, 9 октября, в российском городе Свободное Амурской области на железнодорожные пути обвалился мост, по которому в это время проезжал грузовик.