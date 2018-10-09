В России мост вместе с грузовиком упал на железнодорожные пути
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В российском городе Свободное Амурской области на железнодорожные пути обвалился мост, по которому в это время проезжал грузовик. Об этом сообщает местное управление МЧС, передает УНН.
"Произошло обрушение двух пролетов виадука по улице Михайло-Чесноковской на железнодорожное полотно Забайкальской железной дороги. По предварительной информации, в момент происшествия по мосту проезжал грузовой автомобиль, водителя которого доставили в больницу", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают пожарные и спасательные подразделения, оперативные группы администрации и пожарно-спасательного гарнизона города, сотрудники транспортной прокуратуры, полиции, врачи скорой помощи.
Как сообщили изданию ТАСС в региональном минздраве, жизни водителя грузовика ничего не угрожает.
Напомним, 4 октября фрагмент пролета железнодорожной части Крымского моста съехал в воду при проведении монтажных работ.