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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 7464 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 69959 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117898 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 125853 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165544 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152110 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140154 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118290 просмотра

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В России мост вместе с грузовиком упал на железнодорожные пути

В России мост вместе с грузовиком упал на железнодорожные пути

Киев  •  УНН

 • 18736 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. В российском городе Свободное Амурской области на железнодорожные пути обвалился мост, по которому в это время проезжал грузовик. Об этом сообщает местное управление МЧС, передает УНН.

"Произошло обрушение двух пролетов виадука по улице Михайло-Чесноковской на железнодорожное полотно Забайкальской железной дороги. По предварительной информации, в момент происшествия по мосту проезжал грузовой автомобиль, водителя которого доставили в больницу", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают пожарные и спасательные подразделения, оперативные группы администрации и пожарно-спасательного гарнизона города, сотрудники транспортной прокуратуры, полиции, врачи скорой помощи.

Как сообщили изданию ТАСС в региональном минздраве, жизни водителя грузовика ничего не угрожает.

Напомним, 4 октября фрагмент пролета железнодорожной части Крымского моста съехал в воду при проведении монтажных работ.

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