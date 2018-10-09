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У Росії міст разом з вантажівкою впав на залізничні колії

У Росії міст разом з вантажівкою впав на залізничні колії

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У російському місті Свободне Амурської області на залізничні колії обвалився міст, по якому в цей час проїжджала вантажівка. Про це повідомляє місцеве управління МНС, передає УНН.

"Сталося обвалення двох прольотів віадука на вулиці Михайло-Чесноковській на залізничне полотно Забайкальської залізниці. За попередньою інформацією, в момент події по мосту проїжджав вантажний автомобіль, водія якого доставили в лікарню", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють пожежники і рятувальні підрозділи, оперативні групи адміністрації та пожежно-рятувального гарнізону міста, співробітники транспортної прокуратури, поліції, лікарі швидкої допомоги.

Як повідомили виданню ТАСС в регіональному управлінні охорони здоров'я, життю водія вантажівки нічого не загрожує.

Нагадаємо, 4 жовтня фрагмент прольоту залізничної частини Кримського моста з'їхав в воду під час проведення монтажних робіт.

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