У Росії за добу обвалився другий міст

За даними джерела агентства, інцидент стався о 11.50 в Дубенському районі між селищами Дубенки і Ардатові. На щастя, постраждалих в результаті НП немає.

"Аварійні служби на місці довго вирішували, як витягнути самоскид, але потім вирішили його розвантажити прямо на мосту. Після цього большегруз самостійно виїхав", - розповів співрозмовник ФАН.

Як повідомляв УНН, сьогодні, 9 жовтня, в російському місті Вільне Амурської області на залізничні колії обвалився міст, по якому в цей час проїжджала вантажівка.