В россии военным летчикам подарили отравленные торт и алкоголь

Детали

По данным Baza, инцидент произошел 21 октября. Тогда военные устроили "праздник" в честь годовщины выпуска и пригласили гостей. По этому случаю им кто-то прислал торт и виски.

Летчики порезали торт, однако не стали его есть, а попытались узнать, от кого он. Не найдя открытки – пытались задержать курьера. Как выяснилось, курьер родом из оккупированного Мелитополя и после доставки торта и алкоголя мужчина якобы купил билет на самолет собирался вылететь из россии.

Кондитеров якобы сейчас ищут. Официальных подтверждений этой информации нет.

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