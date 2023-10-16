Диверсанти продовжують нищити російських військових у Маріуполі. Це підтверджують самі окупанти - радник мера
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У Маріуполі диверсанти отруїли десятки російських військових та могли вбити ще близько 20 окупантів у їх казармах. Про це у Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.
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«Плюс 26 окупантів в морг та 15 в реанімації через отруєння їжею. Знову. Дивно, хто б це міг бути, навіть не маю уяви. Нарешті маємо чергове підтвердження «з того боку». Додаємо в математику – загалом за літо та два місяці осені Маріупольським Спротивом ліквідовано понад 40 окупантів різними шляхами. Безумовно хороші новини. Пишаюсь нашими маріупольцями. Вони дійсно роблять дива в окупації. Окремий героїчний епос Маріуполя. Незламного та Нескореного», - написав Андрющенко з посиланням на Телеграм-канал «Маріупольський спротив».
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Андрющенко також зробив репост російських пабліків, в яких йдеться про масові отруєння російських окупантів із смертельними випадками. У пості говориться про те, що поліція так званої «днр» розслідує отруєння російських військових. Їх отруїли за вечерею, перші симптоми окупанти помітили за дві години, їх госпіталізували, але вилікувати вдалося не всіх. Згадується, що подібний випадок масового отруєння був влітку.
Також розповідається про те, що невідомі вночі розстріляли російських військових у двох казармах. За даними автора посту, в результаті загинуло 17 окупантів, ще 11 поранені, при цьому нападники залишилися неушкодженими та зникли.
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