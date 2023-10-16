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Диверсанты продолжают уничтожать российских военных в Мариуполе. Это подтверждают сами оккупанты - советник мэра

Киев • УНН

 • 256515 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. В Мариуполе диверсанты отравили десятки российских военных и могли убить еще около 20 оккупантов в их казармах. Об этом в Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

Диверсанты продолжают уничтожать российских военных в Мариуполе. Это подтверждают сами оккупанты - советник мэра

Цитата

«Плюс 26 оккупантов в морг и 15 в реанимации из-за отравления едой. Опять. Странно, кто бы это мог быть, даже не представляю. Наконец имеем очередное подтверждение «с той стороны». Добавляем в математику – в целом за лето и два месяца осени Мариупольским Сопротивлением ликвидировано более 40 оккупантов различными путями. Безусловно хорошие новости. Горжусь нашими мариупольцами. Они действительно делают чудеса в оккупации. Отдельный героический эпос Мариуполя. Несокрушимого и Непокоренного», - написал Андрющенко со ссылкой на Телеграм-канал «Мариупольское сопротивление».

Детали

Андрющенко также сделал репост российских пабликов, в которых говорится о массовых отравлениях российских оккупантов со смертельными случаями. В посте говорится о том, что полиция так называемой «днр» расследует отравление российских военных. Их отравили за ужином, первые симптомы оккупанты заметили через два часа, их госпитализировали, но вылечить удалось не всех. Упоминается, что подобный случай массового отравления был летом.

Также рассказывается о том, что неизвестные ночью расстреляли российских военных в двух казармах. По данным автора поста, в результате погибло 17 оккупантов, еще 11 ранены, при этом нападавшие остались невредимыми и скрылись.

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