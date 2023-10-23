У росії військовим льотчикам подарували отруєні торт і алкоголь
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. російських військових льотчиків - випускників Армавірського військового авіаційного училища - нібито намагалися отруїти. Про це йдеться у пабліку Baza, передає УНН.
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За даними Baza, інцидент стався 21 жовтня. Тоді військові влаштували "свято" на честь річниці випуску і запросили гостей. З цієї нагоди їм хтось надіслав торт і віскі.
Льотчики порізали торт, проте не стали його їсти, а спробували дізнатися, від кого він. Не знайшовши листівки – намагалися затримати кур'єра. Як з'ясувалося, кур’єр родом з окупованого Мелітополя і після доставки торта і алкоголю чоловік нібито купив квиток на літак збирався вилетіти з росії.
Кондитерів нібито зараз шукають. Офіційних підтверджень цієї інформації немає.
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