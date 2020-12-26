В России военные выстрелили из пушки в “Детский мир”: эвакуировали сотни людей
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В городе Псков Российской Федерации военный случайно расстрелял из пушки боевой десантной машины торговый центр и попал в “Детский мир”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.
“В Пскове военный случайно расстрелял из пушки боевой машины торговый центр. Снаряд попал в “Детский мир”, и только чудом никто не пострадал. Инцидент произошёл на территории военной части, где 19-летний ефрейтор Комаров обслуживал БМД-4 — боевую десантную машину. Во время работ что-то пошло не так, и она дважды пальнула в воздух из автоматической пушки. Всё, наверное, можно было бы замять, но болванка одного из боеприпасов прилетела в крышу ТРЦ “Фьорд Плаза”, пробила её и приземлилась на втором этаже. Прямо в “Детском мире”. Наводчику в целом повезло, поскольку снаряд никого не убил и не ранил”, - сказано в сообщении.
Сообщается, что из самого ТРЦ пришлось эвакуировать 300 человек, а на место пригнали полицейских и росгвардейцев.
Уточняется, что судьба второй болванки, которая улетела в неизвестном направлении, неизвестна.
Напомним, в России аварийный столб “отремонтировали” с помощью картона.