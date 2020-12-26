У Росії військові вистрілили з гармати в "Дитячий світ": евакуювали сотні людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У місті Псков Російської Федерації військовий випадково розстріляв з гармати бойової десантної машини торговий центр і влучив у "Дитячий світ". Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Baza.
"У Пскові військовий випадково розстріляв з гармати бойової машини торговий центр. Снаряд влучив у "Дитячий світ", і тільки дивом ніхто не постраждав. Інцидент стався на території військової частини, де 19-річний єфрейтор Комаров обслуговував БМД-4 - бойову десантну машину. Під час робіт щось пішло не так, і вона двічі пальнула в повітря з автоматичної гармати. Все, напевно, можна було б зам'яти, але болванка одного з боєприпасів прилетіла в дах ТРЦ "Фіорд Плаза", пробила її і приземлилася на другому поверсі. Прямо в "Дитячому світі". Навідникові в цілому пощастило, оскільки снаряд нікого не вбив і не поранив", - сказано в повідомленні.
Повідомляється, що з самого ТРЦ довелося евакуювати 300 осіб, а на місце пригнали поліцейських і росгвардійців.
Уточнюється, що доля другої болванки, яка полетіла в невідомому напрямку, невідома.
Нагадаємо, в Росії аварійний стовп "відремонтували" за допомогою картону.