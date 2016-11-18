В России выявлено 55 сайтов, которые выкладывают персональные данные детей из их писем Деду Морозу
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В России специальный орган по надзору в сфере связи Роскомнадзор сообщил, что обнаружил 55 сайтов, которые выкладывают персональные данные детей из их писем Деду Морозу в открытый доступ, сообщает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Мы обнаружили 55 сайтов, которые устраивают саботаж всей работы Деда Мороза и выкладывают персональные данные детей из их писем в открытый доступ", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в открытый доступ выкладываются ФИО, возраст, домашний адрес и номер телефона. Кроме того, Роскомандзор отмечает, что эти сайты зарегистрированы не только в России, но и в доменных зонах Панамы, Австралии и США.
Сообщается, что по всем выявленным фактам Роскомнадзор намерен принять соответствующие меры реагирования, в том числе судебные.
Как сообщал УНН, в России требуют заблокировать "сообщества смерти", которые пропагандируют суицид среди подростков .