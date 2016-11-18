У Росії виявлено 55 сайтів, які викладають персональні дані дітей з їх листів Діду Морозу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Росії спеціальний орган із нагляду у сфері зв'язку Роскомнадзор повідомив, що виявив 55 сайтів, які викладають персональні дані дітей з їх листів Діду Морозу у відкритий доступ, повідомляє УНН з посиланням на РІА Новости.
"Ми виявили 55 сайтів, які влаштовують саботаж усієї роботи Діда Мороза і викладають персональні дані дітей з їх листів у відкритий доступ", - повідомили у відомстві.
Зазначається, що у відкритий доступ викладаються ПІБ, вік, домашня адреса і номер телефону. Крім того, Роскомандзор зазначає, що ці сайти зареєстровані не тільки в Росії, але і в доменних зонах Панами, Австралії та США.
Повідомляється, що за всіма виявленими фактами Роскомнадзор має намір вжити відповідні заходи реагування, в тому числі судові.
Як повідомляв УНН, у Росії вимагають заблокувати “спільноти смерті”, які пропагують суїцид серед підлітків.