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У Росії виявлено 55 сайтів, які викладають персональні дані дітей з їх листів Діду Морозу

У Росії виявлено 55 сайтів, які викладають персональні дані дітей з їх листів Діду Морозу

Київ • УНН

 • 8440 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Росії спеціальний орган із нагляду у сфері зв'язку Роскомнадзор повідомив, що виявив 55 сайтів, які викладають персональні дані дітей з їх листів Діду Морозу у відкритий доступ, повідомляє УНН з посиланням на РІА Новости.

"Ми виявили 55 сайтів, які влаштовують саботаж усієї роботи Діда Мороза і викладають персональні дані дітей з їх листів у відкритий доступ", - повідомили у відомстві.

Зазначається, що у відкритий доступ викладаються ПІБ, вік, домашня адреса і номер телефону. Крім того, Роскомандзор зазначає, що ці сайти зареєстровані не тільки в Росії, але і в доменних зонах Панами, Австралії та США.

Повідомляється, що за всіма виявленими фактами Роскомнадзор має намір вжити відповідні заходи реагування, в тому числі судові.

Як повідомляв УНН, у Росії вимагають заблокувати “спільноти смерті”, які пропагують суїцид серед підлітків.

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