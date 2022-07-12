В россии выявили первый случай оспы обезьян
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В россии зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на пресс-службу роспотребнадзора, информирует УНН.
Цитата
"В россии подтвержден первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью. Биоматериалы, взятые у заболевшего, были оперативно направлены в учреждение Роспотребнадзора, уполномоченное проводить соответствующие тестирования. По результатам исследования биоматериалов подтверждено инфицирование оспой обезьян", – говорится в сообщении.
Напомним
В Украине будут регистрировать случаи оспы обезьян, но эпидемиологической вспышки не будет. Такой прогноз дал заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
Украинский инфекционист Ольга Голубовская рассказала, чем опасна оспа обезьян.