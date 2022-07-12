В россии выявили первый случай оспы обезьян

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"В россии подтвержден первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью. Биоматериалы, взятые у заболевшего, были оперативно направлены в учреждение Роспотребнадзора, уполномоченное проводить соответствующие тестирования. По результатам исследования биоматериалов подтверждено инфицирование оспой обезьян", – говорится в сообщении.

Напомним

В Украине будут регистрировать случаи оспы обезьян, но эпидемиологической вспышки не будет. Такой прогноз дал заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Украинский инфекционист Ольга Голубовская рассказала, чем опасна оспа обезьян.