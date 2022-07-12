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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У росії виявили перший випадок мавпячої віспи

У росії виявили перший випадок мавпячої віспи

Київ • УНН

 • 81451 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. У росії зафіксували перший випадок зараження мавпячою віспою. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на пресслужбу росспоживнагляду, інформує УНН.

Цитата

"У росії підтверджено перший випадок мавпячої віспи. Захворювання виявлено у парубка, який повернувся з поїздки країнами Європи і звернувся до медичного закладу з характерним висипом. Біоматеріали, взяті у хворого, були оперативно направлені до закладу росспоживнагляду, уповноваженого проводити відповідні тестування. За результатами дослідження біоматеріалів підтверджено інфікування мавпячою віспою", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

В Україні реєструватимуть випадки мавпячої віспи, але епідеміологічного спалаху не буде. Такий прогноз дав заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Український інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, чим небезпечна мавпяча віспа.

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