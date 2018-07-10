В России решили увеличить приток валюты за счет экспорта кокошников

“Благодаря троице веселых болельщиков, которые после матча Россия — Испания стали шутливым мемом, о нашем национальный головном уборе говорят все вокруг. Сделать его еще популярнее может проект Российского экспортного центра “Made in Russia”, — говорится в сообщении.

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Управляющий директор по внешним связям и коммуникациям Группы РЭЦ Вера Подгузова отметила, что экспорту кокошников может способствовать “уникальное дизайнерское воплощение, которое становится весомым конкурентным преимуществом. Дополнительно стимулировать и поддержать экспортные поставки”.

Как отмечается, данные аксессуары уже пользуются спросом во Франции, Бельгии, США.