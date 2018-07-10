У Росії вирішили збільшити приплив валюти за рахунок експорту кокошників
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. У Російському експортному центрі ухвалили рішення налагодити масовий експорт одного з аксессуарів жіночого національного костюма - кокшніка. Про це йдеться в повідомленні на сайті РЕЦ, передає УНН.
"Завдяки трійці веселих уболівальників, які після матчу Росія - Іспанія стали жартівливим мемом, про наш національний головний убір говорять всі навколо. Зробити його ще популярнішим може проект Російського експортного центру "Made in Russia", - йдеться в повідомленні.
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Керуючий директор із зовнішніх зв'язків і комунікацій Групи РЕЦ Віра Подгузова зазначила, що експорту кокошників може сприяти "унікальне дизайнерське втілення, яке стає вагомою конкурентною перевагою. Додатково стимулюватиме і підтримуватиме експортні поставки".
Як зазначається, дані аксесуари вже користуються попитом у Франції, Бельгії, США.