В России отреагировали на возможное ужесточение санкций США

"Что касается очередного пакета санкций, информация о котором регулярно появляется... Мы понимаем, что это процесс, который тоже идет в США регулярно, все это обосновывается не фактами, а какой-то внутренней политической конъюнктурой", - заявила Захарова.



Напомним, в США группа сенаторов внесла в Конгресс законопроект, который, по их мнению, должен усилить давление на Россию в ответ на вмешательство в выборы США, а также действия Москвы в Сирии и Крыму.



Как ранее сообщал УНН, Великобритания поддержала санкции Европейского союза против российских компаний из-за строительства Керченского моста.



