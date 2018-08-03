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У Росії відреагували на можливе посилення санкцій США

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Можливе посилення санкцій США проти Росії обумовлено "внутрішньою політичною кон'юнктурою в США". Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Що стосується чергового пакета санкцій, інформація про який регулярно з'являється ... Ми розуміємо, що це процес, який теж йде в США регулярно, все це обгрунтовується не фактами, а якоюсь внутрішньою політичною кон'юнктурою", - заявила Захарова.

Нагадаємо, в США група сенаторів внесла до Конгресу законопроект, який, на їхню думку, повинен посилити тиск на Росію у відповідь на втручання у вибори США, а також дії Москви в Сирії і Криму.

Як раніше повідомляв УНН, Великобританія підтримала санкції Європейського союзу проти російських компаній через будівництво Керченського моста.

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