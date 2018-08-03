У Росії відреагували на можливе посилення санкцій США

"Що стосується чергового пакета санкцій, інформація про який регулярно з'являється ... Ми розуміємо, що це процес, який теж йде в США регулярно, все це обгрунтовується не фактами, а якоюсь внутрішньою політичною кон'юнктурою", - заявила Захарова.



Нагадаємо, в США група сенаторів внесла до Конгресу законопроект, який, на їхню думку, повинен посилити тиск на Росію у відповідь на втручання у вибори США, а також дії Москви в Сирії і Криму.



Як раніше повідомляв УНН, Великобританія підтримала санкції Європейського союзу проти російських компаній через будівництво Керченського моста.



