У Росії відреагували на можливе посилення санкцій США
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Можливе посилення санкцій США проти Росії обумовлено "внутрішньою політичною кон'юнктурою в США". Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Що стосується чергового пакета санкцій, інформація про який регулярно з'являється ... Ми розуміємо, що це процес, який теж йде в США регулярно, все це обгрунтовується не фактами, а якоюсь внутрішньою політичною кон'юнктурою", - заявила Захарова.
Нагадаємо, в США група сенаторів внесла до Конгресу законопроект, який, на їхню думку, повинен посилити тиск на Росію у відповідь на втручання у вибори США, а також дії Москви в Сирії і Криму.
Як раніше повідомляв УНН, Великобританія підтримала санкції Європейського союзу проти російських компаній через будівництво Керченського моста.