В России ответили Б.Джонсону: это западная коалиция должна присоединиться к РФ

"Не думаю, что присоединение к западной коалиции, которая лишь имитирует борьбу с "Исламским государством", будет правильным выбором. Как говорил, правда, совсем по другому поводу, киногерой Андрея Миронова в "Бриллиантовой руке": нет, уж лучше вы к нам", - написал он.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил России присоединиться к коалиции во главе с США в Сирии, отметив, что у РФ еще есть шанс быть на "правильной стороне".