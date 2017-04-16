В России ответили Б.Джонсону: это западная коалиция должна присоединиться к РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что не Россия должна присоединяться к западной коалиции в Сирии, а коалиция к России. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Не думаю, что присоединение к западной коалиции, которая лишь имитирует борьбу с "Исламским государством", будет правильным выбором. Как говорил, правда, совсем по другому поводу, киногерой Андрея Миронова в "Бриллиантовой руке": нет, уж лучше вы к нам", - написал он.
Как сообщал УНН, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил России присоединиться к коалиции во главе с США в Сирии, отметив, что у РФ еще есть шанс быть на "правильной стороне".