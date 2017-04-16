У Росії відповіли Б.Джонсону: це західна коаліція має приєднатися до РФ

“Не думаю, що приєднання до західної коаліції, яка лише імітує боротьбу з” Ісламською державою“, буде правильним вибором. Як говорив, правда, зовсім з іншого приводу, кіногерой Андрія Миронова в “Діамантовій руці”: ні, вже краще ви до нас“, — написав він.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон запропонував Росії долучитися до коаліції на чолі з США, зазначивши, що у РФ ще є шанс бути на “правильній стороні”.