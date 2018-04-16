В России уже сегодня ожидают блокировки Telegram
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Операторы связи в России уже сегодня, 16 апреля, могут приступить к блокированию мессенджера Telegram в российском сегменте интернета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Эхо Москвы.
Адреса, предложенные Роскомнадзором для блокировки, добавят в выгрузку интернет-провайдеров. IP-адреса, в которые преобразуются имена служб Telegram, попадут в специальный перечень операторов.
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Таганский суд в пятницу удовлетворил заявление Роскомнадзора о блокировании доступа к мессенджеру на территории России. Отдельным пунктом отмечалось, что решение подлежит немедленному исполнению. Вместе с тем суд постановил, что ограничение может быть снято в случае, если Telegram предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Но представители Telegram неоднократно заявляли об объективной невозможности исполнить такие требования.
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что "конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха или жадности".
Пока же многотысячная аудитория социальной сети ищет пути обхода блокировок, устанавливая VPN или специальные настройки прокси. Дуров сообщил, что в Telegram будут использоваться встроенные методы обхода блокировок и обычным пользователям особых манипуляций, для того чтобы оставаться в мессенджере, не потребуется.
Дуров посоветовал не удалять и не устанавливать заново Telegram при возникновении проблем с соединением и загружать обновления для приложения.