У Росії уже сьогодні очікують блокування Telegram
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Оператори зв'язку у Росії вже сьогодні, 16 квітня, можуть приступити до блокування месенджера Telegram в російському сегменті інтернету. Про це УНН повідомляє з посиланням на Эхо Москвы.
Адреси, запропоновані Роскомнаглядом для блокування, додадуть в вивантаження інтернет-провайдерів. IP-адреси, в які перетворюються імена служб Telegram, потраплять до спеціального переліку операторів.
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Таганський суд в п'ятницю задовольнив заяву Роскомнагляду про блокування доступу до месенджера на території Росії. Окремим пунктом зазначалося, що рішення підлягає негайному виконанню. Разом з тим суд постановив, що обмеження може бути знято в разі, якщо Telegram надасть ФСБ ключі для дешифрування повідомлень користувачів. Але представники Telegram неодноразово заявляли про об'єктивну неможливість виконати такі вимоги.
Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що "конфіденційність не продається, а права людини не повинні бути поставлені під загрозу через страх або жадібність".
Поки ж багатотисячна аудиторія соціальної мережі шукає шляхи обходу блокувань, встановлюючи VPN або спеціальні настройки проксі. Дуров повідомив, що в Telegram будуть використовуватися вбудовані методи обходу блокувань і звичайним користувачам особливих маніпуляцій, для того щоб залишатися в месенджері, не буде потрібно.
Дуров порадив не видаляти і не встановлювати заново Telegram при виникненні проблем із з'єднанням і завантажувати оновлення для додатка.