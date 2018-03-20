В России Telegram обязали предоставить ФСБ ключи шифрования

"В соответствии со ст. 10.1 закона № 149-ФЗ данные обязанности заключаются в предоставлении федеральному органу исполнительной власти в области обеспечения безопасности (ФСБ России) информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, эти обязанности должны быть исполнены в течение 15 дней с момента получения данного уведомления.

Напомним, власти Ирана сняли блокировку с популярного в стране мессенджера Telegram.