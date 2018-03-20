У Росії Telegram зобов'язали надати ФСБ ключі шифрування

"Відповідно до ст. 10.1 закону № 149-ФЗ дані обов'язки полягають в наданні федеральному органу виконавчої влади в галузі забезпечення безпеки (ФСБ Росії) інформації, необхідної для декодування прийнятих, переданих, що доставляються і (або) оброблюваних електронних повідомлень", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, ці обов'язки повинні бути виконані протягом 15 днів з моменту отримання даного повідомлення.

Нагадаємо, влада Ірану зняла блокування з популярного в країні месенджера Telegram.