У Росії Telegram зобов'язали надати ФСБ ключі шифрування
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Роскомнадзор повідомив компанію Telegram Messenger Limited про обов'язок надати ФСБ інформацію, необхідну для дешифрування повідомлень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Роскомнадзора.
"Відповідно до ст. 10.1 закону № 149-ФЗ дані обов'язки полягають в наданні федеральному органу виконавчої влади в галузі забезпечення безпеки (ФСБ Росії) інформації, необхідної для декодування прийнятих, переданих, що доставляються і (або) оброблюваних електронних повідомлень", - йдеться в повідомленні.
Згідно з повідомленням, ці обов'язки повинні бути виконані протягом 15 днів з моменту отримання даного повідомлення.
Нагадаємо, влада Ірану зняла блокування з популярного в країні месенджера Telegram.