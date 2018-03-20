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У Росії Telegram зобов'язали надати ФСБ ключі шифрування

Київ • УНН

 • 9675 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Роскомнадзор повідомив компанію Telegram Messenger Limited про обов'язок надати ФСБ інформацію, необхідну для дешифрування повідомлень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Роскомнадзора.

"Відповідно до ст. 10.1 закону № 149-ФЗ дані обов'язки полягають в наданні федеральному органу виконавчої влади в галузі забезпечення безпеки (ФСБ Росії) інформації, необхідної для декодування прийнятих, переданих, що доставляються і (або) оброблюваних електронних повідомлень", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, ці обов'язки повинні бути виконані протягом 15 днів з моменту отримання даного повідомлення.

Нагадаємо, влада Ірану зняла блокування з популярного в країні месенджера Telegram.

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