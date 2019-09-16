В России произошел взрыв в центре вирусологии, есть пострадавший
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В новосибирском вирусологическом центре "Вектор" в России, который занимается разработкой вакцин и медицинских препаратов произошел взрыв баллона. В результате пострадал один человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"При проведении плановых ремонтных работ в одном из зданий на "Векторе" при подготовке к лакокрасочным работ произошел хлопок с возгоранием на площади около 30 кв. м. Пострадал сотрудник подрядной строительной организации, который был доставлен в больницу, ему оказана медицинская помощь и он перенаправлен в Новосибирский ожоговый центр с ожогами нижних конечностей", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что пострадавший находится в реанимации. Кроме того, никакой биологической или любой другой угрозы населению событие не несет.
Напомним, двое пострадавших в результате взрыва в Северодвинске умерли не от травм, а от последствий облучения.