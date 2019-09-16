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У Росії стався вибух в центрі вірусології, є постраждалий

У Росії стався вибух в центрі вірусології, є постраждалий

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. В новосибірському вірусологічному центрі "Вектор" в Росії, який займається розробкою вакцин та медичних препаратів стався вибух балона. В результаті постраждала одна людина. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.

"При проведенні планових ремонтних робіт в одному з приміщень на "Векторі" при підготовці до лакофарбових робіт стався хлопок із загорянням на площі близько 30 кв. м. Постраждав співробітник підрядної будівельної організації, який був доставлений в лікарню, йому надана медична допомога і він перенаправлений в Новосибірський опіковий центр з опіками нижніх кінцівок", - йдеться в повідомленні.

Також, зазначається, що потерпілий знаходиться в реанімації. Окрім того, ніякої біологічної або будь-якої іншої загрози населенню подія не несе.

Нагадаємо, двоє постраждалих в результаті вибуху під Северодвінськом померли не від травм, а від наслідків опромінення.

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