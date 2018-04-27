В России случилось очередное землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы вчера в 11 часов 56 минут на глубине 10 километров в районе черноморского курортного поселка Лазаревское.



Данных о разрушениях из оперативных служб региона на данный момент не поступало.



Как сообщал УНН, 25 апреля в 20:47 по местному времени возле российской Анапы произошло землетрясение магнитудой 4, 2.



Эпицентр землетрясения был зафиксирован на глубине 80 километров в окрестностях станции Гостагаевской ( 114 километров от Краснодара).

В Новороссийске в тоже время произошло землетрясение магнитудой 4, 1.

По информации ФГБУН, эпицентр подземных толчков находился на глубине 80 километров в районе станции Натухаевской.