В России случилось очередное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В четверг днем на территории Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,8 балла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Европейского сейсмоцентра.
Подземные толчки были зафиксированы вчера в 11 часов 56 минут на глубине 10 километров в районе черноморского курортного поселка Лазаревское.
Данных о разрушениях из оперативных служб региона на данный момент не поступало.
Как сообщал УНН, 25 апреля в 20:47 по местному времени возле российской Анапы произошло землетрясение магнитудой 4, 2.
Эпицентр землетрясения был зафиксирован на глубине 80 километров в окрестностях станции Гостагаевской ( 114 километров от Краснодара).
В Новороссийске в тоже время произошло землетрясение магнитудой 4, 1.
По информации ФГБУН, эпицентр подземных толчков находился на глубине 80 километров в районе станции Натухаевской.