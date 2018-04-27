У Росії стався черговий землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У четвер вдень на території Сочі стався землетрус магнітудою 3,8 бала. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Європейського сейсмоцентру.
Підземні поштовхи були зафіксовані вчора о 11 годині 56 хвилин на глибині 10 кілометрів в районі чорноморського курортного селища Лазаревське.
Даних про руйнування з оперативних служб регіону на даний момент не надходило.
Як повідомляв УНН, 25 квітня о 20:47 за місцевим часом біля російської Анапи стався землетрус магнітудою 4, 2.
Епіцентр землетрусу був зафіксований на глибині 80 кілометрів в околицях станції Гостагаєвська (114 кілометрів від Краснодара).
У Новоросійську в той же час відбулося землетрус магнітудою 4, 1.
За інформацією ФГБУН, епіцентр підземних поштовхів знаходився на глибині 80 кілометрів в районі станції Натухаєвська.