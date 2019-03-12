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В России сожгли 640 кг белорусских сверчков

В России сожгли 640 кг белорусских сверчков

Киев  •  УНН

 • 10773 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Сотрудники "Россельхознадзора" уничтожили 640 кг белорусских сверчков. Товар следовал на мясокомбинат в Москву, но его сожгли из-за отсутствия маркировки на товаре. Об этом сообщает издание "Новости Брянска", передает УНН.

На границе с Белоруссией в Брянской области таможня изъяла 39 коробок с замороженными сверчками общим весом 640 килограммов. Партия следовала в Москву от минской фермы "ONTO Биотехнологии". Поскольку контрабанда была животного происхождения, ее решили передать в "Россельхознадзор".

В службе посчитали, что на товар нужен ветеринарный сертификат, поскольку без него тяжело точно определить, для чего предназначен товар: пищевая добавка для животных, источник белка для кондитерских изделий или другое. Именно отсутствие ветеринарного заключения и послужило основанием для конфискации товара.

Также на коробках отсутствовала маркировка, содержащая информацию о наименовании, производителе, условиях транспортировки, дате производства и сроках годности перевозимого груза.

В итоге замороженных сверчков сожгли на ветсанутильзаводе.

Как сообщал УНН, во Львовской области сожгли контрабандные сигареты на полмиллиона.

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