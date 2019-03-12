У Росії спалили 640 кг білоруських цвіркунів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Співробітники "Россільгоспнагляду" знищили 640 кг білоруських цвіркунів. Товар слідував на м'ясокомбінат у Москву, але його спалили через відсутність маркування на товарі. Про це повідомляє видання "Новости Брянска", передає УНН.
На кордоні з Білоруссю в Брянській області митниця вилучила 39 коробок із замороженими цвіркунами загальною вагою 640 кілограмів. Партія слідувала в Москву від мінської ферми "ONTO Біотехнології". Оскільки контрабанда була тваринного походження, її вирішили передати в "Россільгоспнагляд".
У службі порахували, що на товар потрібен ветеринарний сертифікат, оскільки без нього важко точно визначити, для чого призначений товар: харчова добавка для тварин, джерело білка для кондитерських виробів або інше. Саме відсутність ветеринарного висновку і стала підставою для конфіскації товару.
Також на коробках було відсутнє маркування, що містить інформацію про найменування, виробника, умови транспортування, дату виробництва та терміни придатності вантажу, що перевозиться.
В результаті заморожених цвіркунів спалили на ветсанутильзаводі.
Як повідомляв УНН, у Львівській області спалили контрабандні цигарки на півмільйона.