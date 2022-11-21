В россии одобрен закон о признании добровольцев ветеранами войны
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. путин в понедельник подписал закон о признании добровольцев, участвующих в войне в Украине, ветеранами, передает УНН.
Детали
Согласно новому закону, к ветеранам и ветеранам-инвалидам будут отнесены лица, призываемые правительством «в добровольческие отряды для оказания помощи вооруженным силам россии в выполнении задач специальной военной операции в Украине», говорится в заявлении кремля.
Ветераны и их семьи смогут получить доступ к льготам и мерам социальной поддержки, а те, кто станет инвалидом из-за травм, смогут подать заявление на увольнение в будущем.
Закон был одобрен советом федерации, верхней палатой русского парламента, 16 ноября.
Добавим
россия зачислила около 300 тысяч новобранцев во время частичной военной мобилизации с 21 сентября по 28 октября.
Ранее в этом месяце путин заявил, что около 80 тысяч новобранцев находятся в Украине, из них около 50 тысяч принимают участие в активных боевых действиях.
По данным кремля, Москва не планирует мобилизации дополнительных войск.