В россии одобрен закон о признании добровольцев ветеранами войны

Детали

Согласно новому закону, к ветеранам и ветеранам-инвалидам будут отнесены лица, призываемые правительством «в добровольческие отряды для оказания помощи вооруженным силам россии в выполнении задач специальной военной операции в Украине», говорится в заявлении кремля.

Ветераны и их семьи смогут получить доступ к льготам и мерам социальной поддержки, а те, кто станет инвалидом из-за травм, смогут подать заявление на увольнение в будущем.

Закон был одобрен советом федерации, верхней палатой русского парламента, 16 ноября.

Добавим

россия зачислила около 300 тысяч новобранцев во время частичной военной мобилизации с 21 сентября по 28 октября.

Ранее в этом месяце путин заявил, что около 80 тысяч новобранцев находятся в Украине, из них около 50 тысяч принимают участие в активных боевых действиях.

По данным кремля, Москва не планирует мобилизации дополнительных войск.