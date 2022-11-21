У росії схвалено закон про визнання добровольців ветеранами війни

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Згідно з новим законом, до ветеранів та ветеранів-інвалідів будуть віднесені особи, призвані урядом «до добровольчих загонів для надання допомоги збройним силам росії у виконанні завдань спеціальної військової операції в Україні», йдеться у заяві кремля.

Ветерани та їхні сім'ї зможуть отримати доступ до пільг та заходів соціальної підтримки, а ті, хто стане інвалідом через травми, зможуть подати заяву на звільнення в майбутньому.

Закон був схвалений радою федерації, верхньою палатою російського парламенту, 16 листопада.

Додамо

росія зарахувала близько 300 тисяч новобранців під час часткової військової мобілізації з 21 вересня по 28 жовтня.

Раніше цього місяця путін заявив, що близько 80 тисяч новобранців перебувають в Україні, з них близько 50 тисяч беруть участь в активних бойових діях.

За даними кремля, Москва не планує мобілізації додаткових військ.