В России силовики объявили в розыск информатора о пытках над заключенными

Детали

По данным "Радио Свобода", официальный запрос руководства проекта Gulagu.net в МВД и официальный ответ сотрудников этого ведомства подтверждает информацию о подготовке документов на экстрадицию Сергея Савельева в Россию.

"Российские силовики сами себя изобличают и пытаются заткнуть рот человеку, который помог миру узнать о преступлениях против человечества и против человечности. Это решение -- политическое 100%, и санкцию на это давал Владимир Путин… Их следующим шагом будет подача запроса в Интерпол. Мы тоже направим документы в Интерпол, чтобы предложить этой международной организации ввести мораторий на участие РФ в Интерполе до проведения реформы ФСИН и всей следственно-судебной системы и прекращения использования пыточных конвейеров против следственно-арестованных и осуждённых", - говорится в письме организатора проекта Gulagu.net Владимира Осечкина, которое есть в распоряжении издания.

Контекст

Портал gulagu.net опубликовал видеозапись издевательств над заключенным, который, по сведениям издания, находился в туберкулезной больнице в Саратовской области (ФКУ "ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области"). Видеоархив пыток поступил правозащитникам от бывшего заключенного программиста Сергея Савельева.

После этого в РФ возбудили уголовное дело. История обрела общественный резонанс. Вследствии были уволены начальник ФКУ "ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области" полковник внутренней службы Павел Гаценко, заместитель начальника по безопасности и оперативной работе полковник внутренней службы Сергей Салов, начальник оперативного отдела, майор внутренней службы Антон Бочков и начальник отдела безопасности, подполковник внутренней службы Сергей Мальцев.

Позже были опубликованы еще несколько видео, переданные проекту Савельевым.