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У Росії силовики оголосили в розшук інформатора про тортури над ув'язненими

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. ФСБ і МВС Росії оголосили інформатора проекту Gulagu.net, програміста Сергія Савельєва в розшук і готують документи для його арешту і екстрадиції в Росію. Раніше він передав правозахисникам відеоархів тортур в саратовській тюремній лікарні, пише УНН.

У Росії силовики оголосили в розшук інформатора про тортури над ув'язненими

Деталі

За даними "Радіо Свобода", офіційний запит керівництва проекту Gulagu.net в МВС і офіційна відповідь співробітників цього відомства підтверджує інформацію про підготовку документів на екстрадицію Сергія Савельєва в Росію.

"Російські силовики самі себе викривають і намагаються заткнути рот людині, який допоміг світу дізнатися про злочини проти людства і проти людяності. Це рішення - політичне 100%, і санкцію на це давав Володимир Путін... Їх наступним кроком буде подання запиту в Інтерпол. Ми теж спрямуємо документи в Інтерпол, щоб запропонувати цій міжнародній організації ввести мораторій на участь РФ в Інтерполі до проведення реформи ФСВП і всієї слідчо-судової системи і припинення використання тортур конвеєрів проти слідчо-заарештованих і засуджених", - йдеться в листі організатора проекту Gulagu.net Володимира Осечкіна, який є в розпорядженні видання.

Контекст

Портал Gulagu.net опублікував відеозапис знущань над ув'язненим, який, за відомостями видання, знаходився в туберкульозній лікарні в Саратовській області (ФКУ "ОТБ-1 УФСІН Росії по Саратовської області"). Відеоархів тортур надійшов правозахисникам від колишнього ув'язненого програміста Сергія Савельєва.

Після цього в РФ порушили кримінальну справу. Історія набула суспільного резонансу. Внаслідок були звільнені начальник ФКУ "ОТБ-1 УФСІН Росії по Саратовської області" полковник внутрішньої служби Павло Гаценко, заступник начальника з безпеки і оперативної роботи полковник внутрішньої служби Сергій Салов, начальник оперативного відділу, майор внутрішньої служби Антон Бочков і начальник відділу безпеки, підполковник внутрішньої служби Сергій Мальцев.

Пізніше були опубліковані ще кілька відео, передані проекту Савельєвим.

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