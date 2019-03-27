В России разработали спутник-уничтожитель космического мусора

Уничтожитель космического мусора сможет захватывать "малые космические аппараты, вышедшие из строя на низких орбитах (от 500 до 700 км)", - сказала Баркова.

"Аппарат состоит из ловушки, которая включает сеть в виде купола и конуса, и системы переработки. Когда спутник попадает в ловушку, он проходит стадии переработки через измельчитель и специальную мельница", - уточнила Баркова.

Перетертый внутри комплекса РКС космический аппарат затем будет смешиваться с кислородом и водородом и превращаться в топливо, сказала руководительница проекта.

Это топливо будет использоваться в двигателях комплекса для маневров и перелета к следующему спутнику. Бортовой компьютер и роботизированные системы управления аппаратом РКС будут питаться от солнечных батарей.

Сейчас проект ожидает получения патента: заявка на внутренний вид комплекса была подана в 2018 году, на внешней - в 2019.

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Напомним, по данным NASA, на сегодняшний день на орбите находятся более 2200 действующих и более 5 тыс. отслуживших космических аппаратов, а также более 14 тыс. фрагментов космического мусора. Всего на орбите Земли на данный момент зафиксировано почти 20 тыс. различных объектов.