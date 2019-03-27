У Росії розробили супутник-знищувач космічного сміття
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Космічний комплекс, здатний захоплювати на орбіті Землі супутники, що вийшли з ладу, щоб перемолоти їх і переробити в паливо, розробили в Російських космічних системах (РКС). Про це повідомляє УНН із посиланням на російське видання ТАСС, якому дала коментар розробниця проекту, інженерка-дослідниця РКС Марина Баркова.
Знищувач космічного сміття зможе захоплювати “малі космічні апарати, що вийшли з ладу на низьких орбітах (від 500 до 700 км)”, сказала Баркова.
“Апарат складається з пастки, що включає мережу у вигляді купола та конуса, і системи переробки. Коли супутник потрапляє в пастку, він проходить стадії переробки через подрібнювач і спеціальний млин”, — уточнила інженерка.
Перетертий всередині комплексу РКС космічний апарат потім буде змішуватися з киснем і воднем і перетворюватися в паливо, сказала керівниця проекту.
Це паливо буде використовуватися в двигунах комплексу для маневрів і перельоту до наступного супутника. Бортовий комп’ютер і роботизовані системи управління апаратом РКС будуть харчуватися від сонячних батарей.
Наразі проект очікує отримання патенту: заявка на внутрішній вигляд комплексу була подана в 2018 році, на зовнішній — в 2019.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вчені стурбовані проблемою космічного сміття
Нагадаємо, за даними NASA, на сьогоднішній день на орбіті перебувають понад 2200 діючих і понад 5 тис. відслуживших космічних апаратів, а також понад 14 тис. фрагментів космічного сміття. Всього на орбіті Землі на даний момент зафіксовано майже 20 тис. різних об’єктів.