У Росії розробили супутник-знищувач космічного сміття

КИЇВ. 27 березня. УНН. Космічний комплекс, здатний захоплювати на орбіті Землі супутники, що вийшли з ладу, щоб перемолоти їх і переробити в паливо, розробили в Російських космічних системах (РКС). Про це повідомляє УНН із посиланням на російське видання ТАСС, якому дала коментар розробниця проекту, інженерка-дослідниця РКС Марина Баркова.