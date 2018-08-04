В России разбился вертолет, 18 человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В Красноярском крае разбился вертолет Ми-8, погибли 18 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, передает УНН.
"На борту вертолета компании UTair находились три члена экипажа и 15 пассажиров. Все погибли", - сказал источник.
В правоохранительных органах сообщили, что вертолет вылетел с аэродрома города Игарка. Сразу после вылета, в 2 км южнее от места вылета он потерпел крушение.
По одной из версий, вертолет разбился в результате столкновения с грузом, закрепленным на находившемся в воздухе еще одним Ми-8.
"Вертолет потерпел крушение после взлета в результате столкновения с грузом, закрепленным на находившемся в воздухе другом вертолете Ми-8", - сказал источник.
Все обстоятельства катастрофы и другая информация сейчас уточняются. На месте ЧП работают представители оперативных служб. На месте крушения обнаружили два бортовых самописца.
"Найдены оба черных ящика. Они будут переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета", - сказал источник в штабе по ликвидации последствий.
Напомним, 1 августа в Мексике пассажирский самолет авиакомпании Aeromexico разбился вскоре после взлета из аэропорта города Виктория-де-Дуранго.