У Росії розбився вертоліт, 18 людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. У Красноярському краї розбився вертоліт Мі-8, загинули 18 людей. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в екстрених службах, передає УНН.
"На борту вертольота компанії UTair перебували три члени екіпажу і 15 пасажирів. Всі загинули", - сказало джерело.
У правоохоронних органах повідомили, що вертоліт вилетів з аеродрому міста Ігарка. Відразу після вильоту, за 2 км на південь від від місця вильоту він зазнав аварії.
За однією з версій, вертоліт розбився в результаті зіткнення з вантажем, закріпленим на ще одному Мі-8, який перебував у повітрі.
"Вертоліт зазнав аварії після зльоту в результаті зіткнення з вантажем, закріпленим на іншому вертольоті Мі-8, що перебував у повітрі", - сказало джерело.
Всі обставини катастрофи та інша інформація зараз уточнюються. На місці НП працюють представники оперативних служб. На місці катастрофи виявили два бортові самописці.
"Знайдено обидві чорні скриньки. Вони будуть передані фахівцям Міждержавного авіаційного комітету", - сказало джерело в штабі з ліквідації наслідків.
Нагадаємо, 1 серпня в Мексиці пасажирський літак авіакомпанії Aeromexico розбився незабаром після зльоту з аеропорту міста Вікторія-де-Дуранго.