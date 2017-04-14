В России предлагают праздновать день присоединения Крыма Екатериной II

Как отмечается, 19 апреля (8 апреля по старому стилю) 1738 года императрица Екатерина II подписала Манифест о принятии Крыма в состав Российской империи.

Напомним, Украина передала в Европейский суд по правам человека новые доказательства по иску против Российской Федерации относительно Крыма.