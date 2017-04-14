В России предлагают праздновать день присоединения Крыма Екатериной II
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко с группой сенаторов и депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату российского парламента законопроект о провозглашении 19 апреля “Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Совета Федерации РФ.
Как отмечается, 19 апреля (8 апреля по старому стилю) 1738 года императрица Екатерина II подписала Манифест о принятии Крыма в состав Российской империи.
Напомним, Украина передала в Европейский суд по правам человека новые доказательства по иску против Российской Федерации относительно Крыма.