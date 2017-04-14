У Росії пропонують святкувати день приєднання Криму Катериною ІІ

Як зазначається, 19 квітня (8 квітня за старим стилем) 1738 року імператриця Катерина ІІ підписала Маніфест про прийняття Криму до складу Російської імперії.

Нагадаємо, Україна передала до Європейського суду з прав людини нові докази за позовом проти Російської Федерації стосовно Криму.