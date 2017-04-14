У Росії пропонують святкувати день приєднання Криму Катериною ІІ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Голова Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко з групою сенаторів та депутатів Держдуми внесла до нижньої палати російського парламенту законопроект про проголошення 19 квітня “Днем прийняття Криму, Тамані та Кубані до складу Російської імперії”. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Ради Федерації РФ.
Як зазначається, 19 квітня (8 квітня за старим стилем) 1738 року імператриця Катерина ІІ підписала Маніфест про прийняття Криму до складу Російської імперії.
Нагадаємо, Україна передала до Європейського суду з прав людини нові докази за позовом проти Російської Федерації стосовно Криму.