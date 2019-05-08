В России назначили новое руководство Военно-морского флота

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 83028 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 101755 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 104592 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 106152 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 130388 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113208 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138848 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144800 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130226 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130296 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В России назначили новое руководство Военно-морского флота

В России назначили новое руководство Военно-морского флота

Киев  •  УНН

 • 10238 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Главнокомандующим Военно-морским флотом России назначен адмирала Николай Евменов. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина зачитал министр обороны Сергей Шойгу сегодня, 8 мая, передает УНН со ссылкой ТАСС .

Как отмечается, до этого Евменов командовал Северным флотом РФ, но, согласно указу Путина, с сегодняшнего дня Северным флотом Российской Федерации будет руководить вице-адмирал Александр Моисеев, а команду Черноморского флота возглавит вице-адмирал Игорь Осипов.

Глава Минобороны РФ отметил, что бывший главнокомандующий адмирал Владимир Королев завершил военную службу, на которой находился 46 лет. По его словам, Королев перешел на работу в Объединенную судостроительную корпорацию.

К слову, Моисеев был командовал Черноморским флотом с июня 2018 года. А Игорь Осипов до того, как занять новую должность, был первым заместителем командующего Тихоокеанским флотом и заместителем начальника Генштаба Вооруженных Сил РФ.

Как сообщал УНН, российский корабль провел артиллерийские и ракетные стрельбы в Черном море.

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