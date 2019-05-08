В России назначили новое руководство Военно-морского флота
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Главнокомандующим Военно-морским флотом России назначен адмирала Николай Евменов. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина зачитал министр обороны Сергей Шойгу сегодня, 8 мая, передает УНН со ссылкой ТАСС .
Как отмечается, до этого Евменов командовал Северным флотом РФ, но, согласно указу Путина, с сегодняшнего дня Северным флотом Российской Федерации будет руководить вице-адмирал Александр Моисеев, а команду Черноморского флота возглавит вице-адмирал Игорь Осипов.
Глава Минобороны РФ отметил, что бывший главнокомандующий адмирал Владимир Королев завершил военную службу, на которой находился 46 лет. По его словам, Королев перешел на работу в Объединенную судостроительную корпорацию.
К слову, Моисеев был командовал Черноморским флотом с июня 2018 года. А Игорь Осипов до того, как занять новую должность, был первым заместителем командующего Тихоокеанским флотом и заместителем начальника Генштаба Вооруженных Сил РФ.
Как сообщал УНН, российский корабль провел артиллерийские и ракетные стрельбы в Черном море.